DFB-Elf mit Sieg in die Sommerpause: 8:0 gegen Estland

Estlands Torwart Sergei Lepmets liegt nach dem Gegentreffer zum 0:6 auf dem Boden. Foto: Marius Becker/dpa/Archiv.

Mainz Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat sich mit einem Kantersieg in die Sommerpause verabschiedet. Die Elf von Ersatz-Bundestrainer Marcus Sorg gewann am Dienstag in Mainz ihr EM-Qualifikationsspiel gegen Estland 8:0 (5:0).

