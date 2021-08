DFB-Pokal: Kaiserslautern empfängt Mönchengladbach

Der DFB-Pokal steht am Spielfeldrand. Foto: Matthias Balk/dpa/Archivbild

Kaiserslautern An diesem Montag stehen im DFB-Pokal weitere vier Partien an. Der ehemalige deutsche Fußball-Meister und heutige Drittligist 1. FC Kaiserslautern empfängt am Abend (20.45 Uhr/ARD und Sky) Bundesliga-Topteam Borussia Mönchengladbach.

Bei den Gästen steht für den neuen Trainer Adi Hütter das Pflichtspiel-Debüt auf dem Programm. Coronabedingt dürfen doch nur 5000 statt wie ursprünglich geplant 20 000 Fans im Stadion am Betzenberg dabei sein. Die erste Pokalrunde wird erst am 25. August mit dem coronabedingt verlegten Spiel zwischen dem Bremer SV und Meister FC Bayern München abgeschlossen.