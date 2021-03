DFB sperrt Lautern-Trainer Antwerpen für ein Spiel

Rostock Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern muss im Heimspiel am Samstag gegen den FSV Zwickau auf seinen Trainer Marco Antwerpen verzichten. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) sperrte den 49-Jährigen nach der Roten Karte wegen unsportlichen Verhaltens bei der 1:2-Niederlage bei Hansa Rostock für eine Partie.

Das Innenraumverbot beginnt eine halbe Stunde vor Spielbeginn und endet eine halbe Stunde nach Abpfiff, wie der DFB am Montag mitteilte. Der FCK-Coach darf sich in dieser Zeit weder im Innenraum noch in den Umkleidekabinen, im Spielertunnel oder im Kabinengang aufhalten. Im gesamten Zeitraum darf er zudem weder unmittelbar noch mittelbar mit der Mannschaft in Kontakt treten. Antwerpen hat dem Urteil nach DFB-Angaben zugestimmt.