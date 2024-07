Gewerkschaft DGB-Chefin: Mehr Investitionen und Reform der Schuldenbremse

Als Beispiele für den Investitionsstau in Rheinland-Pfalz nannte Wingertszahn die Rheinbrücke in Lahnstein, die Moseltalbrücke in Winningen über die A61 und die Bahnstrecke Landau-Pirmasens. Investitionen fehlten auch für die Brücken zwischen Ludwigshafen und Mannheim sowie den Autobahnring und das Straßenbahnnetz in Mainz und die Standorte des Gemeinschaftsklinikums Mittelrhein.