Arbeitsmarkt DGB-Chefin zählt Betriebe an: Zeit des Rosinenpickens vorbei

Die DGB-Chefin Susanne Wingertszahn macht den Betrieben in Rheinland-Pfalz Druck bei der Nachwuchsgewinnung. „Die Unternehmen machen es sich wie so oft zu leicht, wenn sie die jungen Leute zum Sündenbock für ihre Personalprobleme machen“, sagte die Landesvorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) in Mainz. „Es gibt keine pauschale "Generation Z", der man Faulheit oder fehlende Belastbarkeit unterstellen kann.“