DGB: Digitalisierung kommt in Betrieben zu kurz

Ein Auszubildender arbeitet im Daimler-Ausbildungszentrum an einer virtuellen Schweißmaschine. Foto: Christoph Schmidt/dpa/Archivbild.

Mainz In Betrieben und Berufsschulen in Rheinland-Pfalz mangelt es einer DGB-Befragung zufolge an technischen Geräten, um Azubis ausreichend auf die digitale Arbeitswelt vorzubereiten. Rund zwei Drittel der für den Ausbildungsreport 2019 des Deutschen Gewerkschaftsbundes befragten Azubis gaben an, keine derartigen technischen Geräte von ihrem Betrieb zur Verfügung gestellt zu bekommen.

