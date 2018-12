DGB fordert bessere Arbeitsbedingungen für Azubis

Ob Überstunden, fehlende Ansprechpartner oder Erreichbarkeit auch im Feierabend: Die Arbeitsbedingungen für Azubis in Rheinland-Pfalz müssen nach Ansicht des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) deutlich besser werden. dpa

„Wer Fachkräfte braucht, muss auch ein Interesse haben, gut auszubilden“, sagte der DGB-Landesvorsitzende Dietmar Muscheid am Dienstag in Mainz.

Fast 40 Prozent der Azubis leisten regelmäßig Überstunden, wie aus dem aktuellen DGB-Ausbildungsreport hervorgeht. Ebenfalls etwa 40 Prozent müssen demnach am Feierabend zumindest manchmal mobil erreichbar sein. Ein Ausbilder sei zudem in gut einem Fünftel der Fälle nur manchmal, selten oder gar nicht am Arbeitsplatz. Für den Ausbildungsreport wurden über 1000 Auszubildende befragt.