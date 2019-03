später lesen DGB fordert mehr staatlichen Wohnungsbau gegen hohe Mieten Teilen

Um mehr bezahlbare Wohnungen in Rheinland-Pfalz zu schaffen, müssen nach Auffassung von DGB-Landeschef Dietmar Muscheid der Bund, das Land und die Kommunen deutlich mehr Wohnungen bauen. Statt der geplanten 20 000 seien zudem mindestens 50 000 neue Sozialwohnungen notwendig, sagte Muscheid am Montag zum Auftakt einer bundesweiten DGB-Aktionswoche in Mainz. dpa