DGB hat Parteien zur Kommunalwahl befragt

Zu den Kommunalwahlen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland hat der DGB die Parteien über ihre Vorhaben in den Landkreisen und kreisfreien Städten befragt. Die 60 Antworten aus 28 Landkreisen können die Wähler seit Donnerstag online unter www.StadtLandFair.de lesen, wie der DGB in Mainz mitteilte. dpa