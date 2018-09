später lesen DGB-Jugend: Regierung sieht keine Nähe zu Linksextremismus FOTO: Fredrik von Erichsen FOTO: Fredrik von Erichsen Teilen

Die rheinland-pfälzische Ampel-Regierung hat sich vor die DGB-Jugend gestellt und den Vorwurf der AfD-Landtagsfraktion einer Nähe zum Linksextremismus zurückgewiesen. „Die Landesregierung hat keinerlei Veranlassung, an der Verfassungstreue der DGB-Jugend zu zweifeln“, sagte Jugendministerin Anne Spiegel (Grüne) am Donnerstag im Landtag in Mainz. dpa