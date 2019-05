später lesen 1. Mai DGB-Landeschef: Europa als Vorbild für faire Globalisierung Teilen

Für ein „soziales Europa“ sind am Mai-Feiertag Tausende Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland auf die Straße gegangen. „Wir wollen ein Europa mit armutsfesten Mindestlöhnen, mehr Tarifbindung und Standards für gute Arbeitsbedingungen in allen EU-Staaten“, erklärte der regionale DGB-Chef Dietmar Muscheid bei seiner Rede auf dem Mainzer Liebfrauenplatz. dpa