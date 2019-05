später lesen DGB-Landeschef Muscheid fordert „soziales Europa“ Teilen

Am Tag der Arbeit hat der Chef des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) für Rheinland-Pfalz und das Saarland, Dietmar Muscheid, ein „soziales Europa“ gefordert. „Wir kämpfen für eine EU, in der internationale Standards für Arbeitnehmerrechte, Soziales, Umwelt- und Verbraucherschutz das Geschehen auf den Märkten bestimmen“, sagte er laut Mitteilung am Mittwoch in Mainz - „damit Europa zum Vorbild einer fairen Globalisierung werden kann.“ dpa