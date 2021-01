DGB lobt Zusammenarbeit mit Regierung

Dietmar Muscheid, DGB-Landesvorsitzender von Rheinland-Pfalz. Foto: Lukas Görlach/dpa/Archivbild

Mainz Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat die Zusammenarbeit mit der rheinland-pfälzischen Landesregierung gelobt, ihr aber auch Versäumnisse in einigen Bereichen vorgeworfen. „Sehr viel besser als in vielen anderen Ländern“ gelinge es der Regierung in Mainz, vor Entscheidungen die Stimmen von Verbänden und gesellschaftlichen Gruppen zu berücksichtigen, sagte der Vorsitzende des DGB Rheinland-Pfalz/Saarland, Dietmar Muscheid, am Mittwoch mit Blick auf die zuvor von der Regierung vorgelegte Bilanz ihrer Arbeit.

Als besonders positiv bewertete er die Gründung des Transformationsrates. Dieses Gremium, in dem Vertreter von Landesregierung, Gewerkschaften, Unternehmerverbänden, Kammern und Arbeitsagentur sitzen, helfe, die Herausforderungen des Strukturwandels in der Industrie zu bewältigen.