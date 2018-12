später lesen DGB: Mindestlohn führt zu Lohnanstieg von rund 13 Prozent Teilen

Twittern

Teilen



Der Mindestlohn hat den Beschäftigten in Rheinland-Pfalz seit seiner Einführung vor knapp vier Jahren nach DGB-Angaben einen Lohnanstieg von 13,2 Prozent gebracht. Das entspreche einem Plus von 3,6 Prozent im Jahr, ergab eine Auswertung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) Rheinland-Pfalz mit Zahlen des Statistischen Bundesamts und der Bundesagentur für Arbeit, die am Donnerstag veröffentlicht wurde. dpa