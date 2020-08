DGB sieht Altersarmutszunahme: Frauen besonders betroffen

Mainz „Die Rente reicht oft nicht zu Leben“, stellt der DGB in Rheinland-Pfalz fest. Das gilt besonders für Frauen. Die Grundrente müsse daher schnell umgesetzt werden. Notwendig seien auch höhere Löhne und eine Unterstützung von Unternehmen die nach Tarif zahlen.

Die Altersarmut steigt und psychische Erkrankungen führen immer häufiger zu Erwerbsminderung. Das geht aus dem „Rentenreport Rheinland-Pfalz 2020“ des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) hervor. „Immer mehr Menschen sind von Altersarmut betroffen, vor allem Frauen“, sagte DGB-Landeschef Dietmar Muscheid am Dienstag in Mainz.

Die durchschnittliche Altersrente der Menschen, die 2018 erstmals Rente bekamen, betrug dem DGB zufolge für Männer 1139 Euro und für Frauen 677 Euro. Dabei gab es auch erhebliche regionale Unterschiede: „Bei den Männern fällt die Rentenauszahlung im Rhein-Pfalz-Kreis mit 1352 Euro im Schnitt am höchsten und in der kreisfreien Stadt Pirmasens mit 914 Euro am niedrigsten aus.“ Frauen bekamen in der Stadt Mainz mit 787 Euro die höchste Rente, am niedrigsten war sie im Kreis Bitburg-Prüm mit 546 Euro.