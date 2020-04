DGB verliert vor allem im Saarland Mitglieder

Mainz Der DGB Rheinland-Pfalz/Saarland hat im vergangenen Jahr rund 399 200 Mitglieder gezählt - das waren 1,3 Prozent weniger als 2018. Den acht im Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) zusammengeschlossenen Einzelgewerkschaften hatten von 2016 bis 2018 noch jeweils mehr als 400 000 Mitglieder angehört, wie DGB-Sprecher Nils Dettki der Deutschen Presse-Agentur in Mainz sagte.

Als Grund für den überdurchschnittlich hohen Rückgang der Mitgliederzahl im Saarland vermutet der DGB die wirtschaftliche Lage in dem kleinsten Flächenland. „Während der Anteil der Arbeitslosen an der Gesamtzahl der Mitglieder in Rheinland-Pfalz um 4,51 Prozent gesunken ist, hat er sich im Saarland um 34,88 Prozent erhöht - und ist mit Abstand der höchste Wert aller Bundesländer.“

Der Zuwachs an Auszubildenden mit einen Plus von 7,7 Prozent sei dagegen in keinem anderen DGB-Bezirk so stark gewesen wie in Rheinland-Pfalz/Saar. Besonders deutlich sei auch das Plus bei weiblichen Auszubildenden mit 14,7 Prozent ausgefallen.