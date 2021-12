DHL, Amazon und Co. : Ein Tag voller Pakete - So kommen Pakete zu euch

Immer wieder wird über Paketdienste berichtet, die derzeit auf Hochtouren arbeiten, um rechtzeitig vor Weihnachten alle Pakete zustellen zu können. Dabei gibt es große Unterschiede zwischen den Anbietern. Eine nicht ganz ernst gemeinte Typologie der Paketdienste...

Ein typischer Tag mit vielen Paketen:

10.40 Uhr. „Guten Morgen, ein Paket von DHL!“ schallt es mir fröhlich aus dem Treppenhaus entgegen. Mit einem wissenden Lächeln kommt der junge Mann in DHL-gelb gekleidet federnden Schrittes die Treppe rauf zu mir an die Wohnungstür und reicht mir zwei Pakete. „Ist wieder was von Zalando dabei“, raunt er mir mit einem Zwinkern zu. Mit gespieltem Schwermut nehme ich die Pakete entgegen. Er kennt mich, ich kenne ihn, ich habe schon Pakete im Gegenwert von zwei Monatsgehältern von ihm bekommen. Frohen Mutes hüpft er die Treppe wieder runter und ich gehe mit einem guten Gefühl zurück in die Videokonferenz.

23.35 Uhr. Ein lauter Knall weckt mich auf, ich falle aus dem Bett. Schlaftrunken reibe ich mir die Augen und höre Geschrei aus dem Flur. Ich schleppe mich zur Wohnungstür und sehe: nichts. Weil das ganze Treppenhaus voll mit Dieselqualm ist, die Nachbarn von unten schreien in Panik, der Rauch beißt in den Augen, sie tränen. Verschwommen sehe ich die massive Eingangstür, die aus den Angeln gerissen auf dem Boden liegt. Eine dunkel vermummte Gestalt springt in den Flur, schliddert über den Boden bis an den Treppenabsatz und schleudert mir mit einem gezielten Wurf zwei Pakete entgegen. Während ich sie noch vor mir hin und her balanciere, hat sich der Eindringling schon wieder gedreht und ist mit einem Satz wieder in den mit laufendem Motor mitten im Flur parkenden DPD-Lieferwagen gesprungen (ach, deshalb ist auch die Eingangstür kaputt). Mit quietschenden Reifen ist das Boten-Fahrzeug in Sekundenschnelle aus der Straße verschwunden.