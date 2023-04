Vorhersage Dicke Wolken bestimmen Wetter zum Start in die neue Woche

Auch am Dienstag bleibt der Himmel laut DWD besonders im Osten stark bewölkt. Gelegentlich könne es etwas regnen - bei Höchsttemperaturen zwischen 8 Grad in Hochlagen und 16 Grad am Rhein und an der Mosel. Am Mittwoch lockert die Wolkendecke im Tagesverlauf dann mehr und mehr auf.