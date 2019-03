später lesen „Dicker Fisch“: Zoll findet Waffen, Sprengstoff und Munition Teilen

Dem Zoll ist ein Schlag gegen Waffensammler und einen mutmaßlichen Waffenhändler gelungen. Bei mehreren Durchsuchungen in den Landkreisen Kaiserslautern und Kusel fanden die Fahnder insgesamt 19 Schusswaffen, darunter mehrere Kriegswaffen, Sprengstoff und mehr als 27 000 Schuss Munition, wie das Zollamt Frankfurt am Main am Dienstag mitteilte. dpa