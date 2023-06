Massive Kritik Die Ärzte über Lindemann: Satire oder ein schlechter Scherz?

Am Donnerstagabend tauchte das mittlerweile gelöschte Video zum ersten Mal auf Twitter auf. Darin hört man, wie die Band den Text ihres Songs „Rock Rendezvous“ umdichtet. Sie singen „Ich will dich ficken. Genau in diesem Backstageraum“, was klare Anspielungen auf Till Lindemann sind, welcher sich jüngst zahlreichen sexuellen Nötigungsvorwürfen ausgesetzt sieht.