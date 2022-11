Nachrichtenüberblick : So ist der Donnerstag in der Region Trier: Das ist passiert – das müssen Sie wissen

Update Trier Was ist los in und um Trier, in der Eifel und an der Mosel? Hier erfahren Sie alles Wissenswerte aus der Region und erhalten den schnellen Überblick.

Welche Themen bestimmen die Schlagzeilen in unserer Region? Stehen wichtige politische Entscheidungen an? Gibt es Neuigkeiten zur Energiekrise? Der Digital-Desk des Trierischen Volksfreunds informiert Sie über die wichtigsten Themen in der Eifel, an der Mosel, im Hunsrück und Hochwald und in und um Trier.

Warum ein wegen Missbrauchs von Patientinnen verurteilter Trierer Ex-Pfleger eine Gefängnisstrafe mit Bonus bekommt

Weil er sich in einem Trierer Krankenhaus an mehreren Patientinnen vergangen hat, muss ein ehemaliger Krankenpfleger für zwei Jahre und vier Monate ins Gefängnis. Das hat am das Trierer Landgericht entschieden. Der mehr als 20 Jahre in einer Trierer Klinik tätige Angeklagte hatte am ersten Prozesstag ein umfassendes Geständnis abgelegt.

Trierer Weihnachtsmarkt startet - Termine im Kreis Trier-Saarburg

Glühwein, Waffeln, weihnachtliche Musik – auch, wenn es noch einige Wochen hin ist bis zur Weihnachtszeit, lohnt sich schon ein Blick auf die Weihnachtsmärkte, die 2022 in Trier und Trier-Saarburg stattfinden.

Bäume in Trier-West gefällt – Anwohner sind enttäuscht und kämpfen für ihren Spielplatz

Es ist eine gute Nachricht für die Menschen in Heiligkreuz, in Mariahof und den angrenzenden Stadtteilen: Der bereits vor fast einem Jahr angekündigte Neubau des Edeka-Markts an der Straßburger Allee wird kommen.

Vulkaneifel: Maschinenpistole in Werkzeugkoffer versteckt

Die „Uzi“ hatte der Sportschütze in einem Werkzeugkoffer versteckt. Neben der vollautomatischen Maschinenpistole fand die Zollfahndung noch mehr verbotene Waffen.

Schon wieder Fahrradklau in der Vulkaneifel

Fahrraddiebe haben in Kelberg zugeschlagen - nicht zum ersten Fall in dieser Woche. Und auch in anderen Orten der Vukaneifel wurden Fahrräder gestohlen.

In eigener Sache: Der TV startet mit neuem History-Podcast „Porta - das Tor zur Geschichte“

Wer war Lucius Gamburio? Und vor allem: Was ist von ihm bekannt? Im neuen Podcast des Digital-Desks von volksfreund.de gehen wir der Frage zusammen mit einem Experten der Universität Trier nach.

Bäume in Trier-West gefällt – Anwohner sind enttäuscht

Die Bäume auf dem Spielplatz in der Peter-Schroeder-Straße in Trier-West sind gefällt worden. Damit haben sich die Befürchtungen der Anwohner bestätigt, die mit großer Empörung reagieren.

Luxushotel: Karolingerhofs in Kröv steht zum Verkauf

Das zu einem kleinen Luxushotel umgebaute historische Anwesen mitten in Kröv steht für 2,2 Millionen Euro zum Verkauf.

Hebt der Hahn irgendwann doch noch ab?

Nach dem offenbar gescheiterten Verkauf des Hunsrückflughafens stellt sich die Frage, welche Zukunft dieser hat und ob überhaupt damit Geld verdient werden kann. Der ehemalige Bitburger-Prümer Landrat Joachim Streit hat am Mittwoch vorgeschlagen, den Hahn zu einem „grünen“ Flughafen zu machen.

„The Magic Flute“: Was Blockbuster-Macher Roland Emmerich und einen Filmregisseur von der Mosel verbindet

Riesen-Budget und Roland Emmerich als Produzent: Wie der in Oberbillig bei Konz lebende Regisseur Florian Sigl mit seinem ersten Spielfilm deutsche Kinogeschichte schreibt - „The Magic Flute“ wird in 90 Ländern zu sehen sein. Am heutigen Donnerstag ist Kinostart in Deutschland.

Spritpreise in Luxemburg ab Donnerstag – der aktuelle Überblick

Wie hoch sind die Spritpreise an den Zapfsäulen in Luxemburg? Tanken im Großherzogtum ist erneut günstiger geworden.