Nachrichtenüberblick : So ist der Freitag in der Region Trier: Das ist passiert – das müssen Sie wissen

Heftiger Auffahrunfall auf der B51 bei Newel Foto: TV/Agentur Siko

Update Trier Was ist los in und um Trier, in der Eifel und an der Mosel? Hier erfahren Sie alles Wissenswerte aus der Region und erhalten den schnellen Überblick.

Welche Themen bestimmen die Schlagzeilen in unserer Region? Stehen wichtige politische Entscheidungen an? Gibt es Neuigkeiten zur Energiekrise? Der Digital-Desk des Trierischen Volksfreunds informiert Sie über die wichtigsten Themen in der Eifel, an der Mosel, im Hunsrück und Hochwald und in und um Trier.

Halle stürzt in Schweich-Issel ein - So sieht es dort aus (Fotos/Video)

In Schweich-Issel ist am Freitagmorgen eine Halle in einer Spedition eingestürzt. Ob es Verletzte gibt und was dort passiert ist, weiß der Inhaber. Die aktuellsten Infos.

Update: Tornado im Saarland: „Bäume wurden wie Streichhölzer durch die Luft geschleudert“ (Fotos/Video)

Nach dem Tornado in Urexweiler ist die Zahl der teils zerstörten Häuser laut Saar-Innenminister Jost auf mittlerweile 53 angestiegen. In dem Ort herrscht nach wie vor Ausnahmezustand. Durch den bis zu 70 Meter hohen Tornado waren große Bäume durch die Luft gewirbelt und auch Autos demoliert worden.

Eröffnung: Trierer Weihnachtsmarkt startet heute

An diesem Freitag startet der 42. Trierer Weihnachtsmarkt. Auch nach Wegfall der Corona-Einschränkungen ist der Budenzauber von Normalität weit entfernt. Was die Besucher des Trierer Weihnachtsmarkts erwartet.

Auffahrunfall auf der B51 bei Newel - Mehrere Verletzte (Fotos)

Auf der B51 ist es bei Newel zu einem schweren Unfall gekommen. Zwei Fahrzeuge sind dort nach bisherigen Angaben zusammengestoßen. Es gab Verletzte.

Der Fluch des reichen Nachbarn - Wie die Nähe zu Luxemburg das Leben in den Dörfern verändert

Der Quadratmeter Bauland für 20 Mark? Ha! Lang ist’s her. Unsere Region profitiert seit den frühen 90ern von Luxemburg – doch jetzt werden die Schattenseiten des Dauerbooms sichtbar.

Foto: Portaflug Föhren 18 Bilder Die Region Trier aus der Luft

Studie über Ex-Bischof Stein: Wenige Tage vor Weihnachten könnte es für das Bistum Trier peinlich werden

Ausgerechnet in der Woche vor Weihnachten soll eine Studie über Missbrauch unter dem ehemaligen Trierer Bischof Bernhard Stein vorgestellt werden. Die absehbare Diskussion über die Ergebnisse dürften die Festtagsfreude im Generalvikariat trüben.

Statt nach Frankfurt nach Saarbrücken: Ein Schild an der falschen Stelle

Noch ist der vor drei Jahren fertiggestellte Hochmoselübergang nicht ausgelastet. Liegt das vielleicht auch an einem Schild, das bei Verviers in Belgien steht und nur nach Saarbrücken weist? Der TV begab sich auf eine mehrwöchige Spurensuche bis nach Berlin und Brüssel.

Achtung: Am Samstag erster Probealarm der neuen Trierer Sirenen (Video)

Mit einer Lautstärke von 110 Dezibel sollen am Samstag um 12 Uhr zum ersten Mal die drei neuen elektronischen Sirenen im Stadtteil Ehrang zum Probealarm aufheulen. Hier gibt es auch ein Erklärvideo.

In eigener Sache: Der TV startet mit neuem History-Podcast „Porta - das Tor zur Geschichte“

Wer war Lucius Gamburio? Und vor allem: Was ist von ihm bekannt? Im neuen Podcast des Digital-Desks von volksfreund.de gehen wir der Frage zusammen mit einem Experten der Universität Trier nach.

Eintracht Trier vor dem Auswärtsspiel in Offenbach: Fan-Unterstützung ist drittliga-reif

Mindestens 400 SVE-Anhänger fahren am heutigen Freitag mit zum Auswärtsspiel auf den Bieberer Berg. Dort tritt Eintracht Trier gegen die Offenbacher Kickers an.

WM-Prognose: Wer holt den Titel? – Der Seher aus der Eifel spricht

Er wagt erneut den Blick in die Fußballzukunft: Klaus Hansen – Schriftsteller, Politikprofessor und vor allem gebürtiger Pronsfelder – hat uns seine WM-Prognose geschickt. Es wäre nicht das erste Mal, dass er richtig liegt. Und den Rückflugtermin der deutschen Elf hat er auch schon errechnet.

Tufa und Theater – alles dauert länger und wird teurer

Der Baustart für die Erweiterung des Kultur- und Kommunikationszentrums Tuchfabrik sollte längst erfolgt sein. Die Verzögerung wirkt sich auch auf die Generalsanierung des Theaters aus. So sieht der neue Zeitplan aus.

Royal Republic in der Rockhal: Das war „Sex on stage“, wie bei Rock am Ring versprochen (Fotos/Video)

Im Rockhal-Club ist es royal geworden und mit rund 500 Fans ziemlich intim. Die Zuschauer konnten so die Rockband Royal Republic hautnah erleben. Und die gingen nicht nur gern auf Tuchfühlung, sie ließen den Schweiß spritzen und gaben am Ende ein dickes Versprechen.

Black Friday 2022: Wann gibt es vorab schon richtig günstige Angebote?

Man sollte sich vom Namen der Rabattaktion nicht täuschen lassen. Die Schnäppchen warten nicht nur an einem einzelnen Freitag auf die Kunden. Wann der Black Friday beginnt und endet, ist inzwischen verwirrend.