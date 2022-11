Nachrichtenüberblick am Abend : So ist der Mittwoch in der Region Trier: Das ist passiert – das müssen Sie wissen

Ein totes Reh liegt nach der Kollision mit einem Auto am Straßenrand einer Landstraße. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Welche Themen bestimmen die Schlagzeilen in unserer Region? Stehen wichtige politische Entscheidungen an? Gibt es Neuigkeiten zur Energiekrise? Der Digital-Desk des Trierischen Volksfreunds informiert Sie über die wichtigsten Themen in der Eifel, an der Mosel, im Hunsrück und Hochwald und in und um Trier.

Rücksichtsloses Überholmanöver auf der B 268 bei Pellingen führt zu Unfall mit drei Verletzten

Bei einem Überholmanöver ist es am Dienstagabend auf der B 268 zwischen der Abfahrt Konz-Krettnach und Pellingen zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen gekommen. Die Infos.

Immer mehr Wildunfälle im Eifelkreis: So sollten sich Autofahrer verhalten

Die Zahl der Wildunfälle steigt Jahr für Jahr. Der Landesjagdverband Rheinland-Pfalz ruft besonders für den Herbst und Winter zur Vorsicht auf und bittet Verkehrsteilnehmer zur Teilnahme am 2016 gegründeten Tierfund-Kataster. Wie man sich verhalten sollte.

Trierer Weihnachtsmarkt startet - Kürzer, dunkler, weniger und wohl auch etwas teurer

Am Freitag startet der 42. Trierer Weihnachtsmarkt. Auch nach Wegfall der Corona-Einschränkungen ist der Budenzauber von Normalität weit entfernt. Was die Besucher des Trierer Weihnachtsmarkts erwartet.

Bleibt die Küche bald kalt? Wie Gastronomen im Landkreis Bernkastel-Wittlich auf die Energiekrise reagieren

Wie laufen die Geschäfte in der Gastronomie im Landkreis Bernkastel-Wittlich? Hat sich der Personalnotstand nach Einführung des Mindestlohns beruhigt? Oder dräut mit der Energiekrise neues Ungemach? Wir haben uns in Betrieben umgehört und gefragt: Bleibt die Küche jetzt kalt?

Krankenversicherung wird für alle teurer: Wie stark die Beiträge steigen werden und wofür alles Geld fehlt

Die gesetzlichen Versicherten müssen im kommenden Jahr mit höheren Zusatzbeiträgen für ihre Krankenkassen rechnen. Auch bei der AOK Rheinland-Pfalz rechnet man mit einer Anhebung der Beiträge. Wo es an Geld fehlen wird und wie viel mehr die Menschen bezahlen müssen.

Kündigung von Dorint-Pachtvertrag: Saß derselbe Mann auf beiden Seiten des Verhandlungstisches?

Das Dorint-Hotel am Bitburger Stausee schließt. Bevor die Hotelgesellschaft den Pachtvertrag kündigte, habe sie jahrelang versucht, eine Lösung mit dem Eigentümer der Immobilie zu finden, sagt sie. Aber: Wie schwierig kann es sein, mit sich selbst zu verhandeln?

Polizei setzt auf DNS-Ergebnisse zu Leichenfund in Temmels

Nach dem grausigen Fund menschlicher Körperteile in Temmels geht die Polizei von einem Zusammenhang mit einem Verbrechen aus. Um Klarheit über die Identität und die Herkunft der Leichenteile zu bekommen, soll die Rechtsmedizin in Mainz eine DNS-Analyse vornehmen. Das Ergebnis steht auch zwei Wochen nach dem grauenhaften Fund noch aus, wie TV-Redakteur Christian Kremer erfahren hat.

Campus Gestaltung in Trier: Große Pläne und der Pleitegeier vor der Tür

Der Umbau der ehemaligen Staatsanwaltschaft am Irminenfreihof kann endlich starten. Doch bis zur geplanten Eröffnung zum Sommersemester 2024 warten einige Herausforderungen.

Verwahrlostes Pferd: Wer hilft dem Haflinger?

Unsere Kollegin Verona Kerl geht einer Geschichte nach, die Tierfreunde entsetzen dürfte: Auf einer Koppel bei Traben-Trarbach hatte ein Volksfreund-Leser ein verwahrlostes Pferd entdeckt. Der Halter ist längst im Visier der Behörden. Was eine Tierärztin und das Kreisveterinäramt hierzu sagen.