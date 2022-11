Nachrichtenüberblick am Abend : So ist der Montag in der Region Trier: Das ist passiert – das müssen Sie wissen

Die meisten Shops im Terminal des Flughafens Hahn sind geschlossen. Vier Monate nach dem Verkauf des insolventen Hunsrück-Flughafens Hahn haben die Käufer immer noch kein Geld überwiesen. Foto: dpa/Thomas Frey

Biogasanlagen: Bremst die Strompreisbremse die Energiewende aus?

Viele Biogasanlagen stehen möglicherweise vor dem Aus, weil Betreiber ihre Gewinne abgeben müssen. Ein Betrieb wird deswegen unrentabel und der Ausbau von neuen Anlagen gerät ins Stocken.

Spritpreise in Luxemburg am Dienstag – der aktuelle Überblick

Wie hoch sind die Spritpreise an den Zapfsäulen in Luxemburg? Tanken im Großherzogtum wird günstiger.

Übernahme von Glas Fandel: Neuer Eigentümer erklärt, was er mit dem Unternehmen vorhat

Der Bitburger Familienbetrieb Glas Fandel wurde von einer Unternehmensgruppe aus der Schweiz übernommen. Wieso und wie es mit dem Isolierglashersteller weitergeht, das erklärt der neue Eigentümer.

Verkauf des Flughafens Hahn droht zu platzen

Die Uhr tickt für den Flughafen Hahn. Am Dienstag läuft die bereits verlängerte Zahlungsfrist für die Kaufinteressenten des insolventen Hunsrückflughafens ab.

Endspurt: Trierer Landesausstellung zum Untergang Roms noch bis Ende November

War es eine Katastrophe, ein Übergang? Das Ende des Imperiums der Cäsaren ist Thema der Landesausstellung „Untergang des Römischen Reiches“ in Trier - die noch bis Ende November besichtigt werden kann. Alle Infos auf einen Blick.

Autofahrerin stirbt nach Unfall im Norden Luxemburgs

In Gilsdorf (Luxemburg) ist am Sonntag ein Auto gegen eine Mauer geprallt und in Brand geraten. Nun teilt die Polizei mit, dass die Fahrerin des Fahrzeugs gestorben ist.

Stiftung Amokfahrt: 700.000 Euro an Opferfamilien ausgezahlt

Die Stiftung für die Betroffenen der Trierer Amokfahrt am 1. Dezember 2020 hat seit Gründung 700.000 Euro an die Opferfamilien, Verletzen und psychisch Traumatisierten ausgezahlt.

Enkeltrickbetrügern ein Schnippchen geschlagen

Kriminelle, die an das Geld von gutgläubigen Senioren kommen wollen, sind längst in der Region Trier aktiv. Zwei dem TV bekannte Betrugsversuche schlugen fehl. Wir erklären, was passiert ist.

Arbeiten in Luxemburg: Das müssen Sie bei Arbeitsvertrag und Kündigung beachten

Abmahnung? Gibt es in Luxemburg nicht. Arbeitsrecht, Arbeitsvertrag, Kündigung - es gibt einige wichtige Unterschiede zwischen Deutschland und Luxemburg, die Grenzgänger kennen sollten. Wir erklären die wichtigsten.

Zugausfälle zwischen Trier und Koblenz

Bahnreisende zwischen Saarburg, Trier und Koblenz müssen sich bis kommenden Dienstag auf Zugausfälle und Fahrplanänderungen einstellen. Grund sind Brücken- und Gleisarbeiten. Der Überblick.

Wohnraummangel in Trier: Diesen kostengünstigeren Ausweg zum Bau gibt es

Steigende Preise beim Baumaterial und anziehende Bauzinsen lähmen den Wohnungsneubau. Mit diesen Alternativen lassen sich Wohnungen sogar deutlich günstiger bauen.

Die vielen Seiten des Jimi Berlin

Musiker, Zeichner, Netzwerker – und neuerdings auch Schulleiter: Den Trierer Uwe Reinhard kennen viele nur unter seinem Pseudonym Jimi Berlin: Was ihn musikalisch geprägt hat, warum er mit über 50 noch ein Masterstudium abgeschlossen hat und wie er mit seiner Band in den 90ern ein Duell gegen U2 ganz knapp verloren hat.

Zusammenstoß bei Osann-Monzel

Ein Verletzter, Straßensperrung und Sachschaden, das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Sonntagabend auf der K53 bei Osann-Monzel ereignet hat.

Moseltherme Traben-Trarbach: Die Sauna soll teurer werden

Im Sommer noch fürchtete man wegen der hohen Energiepreise, dass die Moseltherme in Traben-Trarbach geschlossen werden müsse. So schlimm kommt es nun aber doch nicht.