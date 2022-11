Nachrichtenüberblick : So war der Samstag in der Region Trier: Das ist passiert – das müssen Sie wissen

Update Trier Was ist los in und um Trier, in der Eifel und an der Mosel? Hier erfahren Sie alles Wissenswerte aus der Region und erhalten den schnellen Überblick.

Welche Themen bestimmen die Schlagzeilen in unserer Region? Stehen wichtige politische Entscheidungen an? Gibt es Neuigkeiten zur Energiekrise? Der Digital-Desk des Trierischen Volksfreunds informiert Sie über die wichtigsten Themen in der Eifel, an der Mosel, im Hunsrück und Hochwald und in und um Trier.

Eröffnung: Trierer Weihnachtsmarkt gestartet

An diesem Freitag ist der 42. Trierer Weihnachtsmarkt gestartet. Hier gibt es erste Bilder.

Eintracht Trier gegen Offenbach: Wieder eine Niederlage

Nach dem 0:1 gegen Hessen Kassel hoffte der SVE auf einen Auswärtssieg in Offenbach - und wurde enttäuscht. Höhepunkte der Partie zum Nachlesen in unserem Ticker.

Streit in der freiwilligen Feuerwehr in Osburg eskaliert

Es ist wohl eher selten, dass ein Feuerwehrmann auf den anderen losgeht. In Osburg war das nach Angaben eines Beteiligten der Fall. Die zuständige Verbandsgemeindeverwaltung Ruwer hüllt sich in Schweigen.

Drei Bitburger Turnhallen gleichzeitig unbenutzbar

Eine wird gerade saniert, in der anderen hat es gebrannt und die dritte ist wegen eines Wasserschadens geschlossen: Gleich drei Bitburger Turnhallen sind aktuell nicht nutzbar. Wie es nun weitergehen soll.

Wird der schönste Baum am Konzer Saar-Ufer gefällt?

Der Ärger in Konz ist zurzeit groß: Einer der prägendsten Bäume in der Stadt solle am Montag gefällt werden, heißt es unter anderem auf Facebook. Warum die Sache doch nicht zu 100 Prozent in trockenen Tüchern ist.

Halle stürzt in Schweich-Issel ein - So sieht es dort aus (Fotos/Video)

In Schweich-Issel ist am Freitagmorgen eine Halle in einer Spedition eingestürzt. Ob es Verletzte gibt und was dort passiert ist, weiß der Inhaber. Die aktuellsten Infos.

Tornado im Saarland: „Bäume wurden wie Streichhölzer durch die Luft geschleudert“ (Fotos/Video)

Nach dem Tornado in Urexweiler ist die Zahl der teils zerstörten Häuser laut Saar-Innenminister Jost auf mittlerweile 53 angestiegen. Durch den bis zu 70 Meter hohen Tornado waren große Bäume durch die Luft gewirbelt und auch Autos demoliert worden.

Auffahrunfall auf der B51 bei Newel - Mehrere Verletzte (Fotos)

Auf der B51 ist es bei Newel zu einem schweren Unfall gekommen. Zwei Fahrzeuge sind dort nach bisherigen Angaben zusammengestoßen. Es gab Verletzte.

Black Friday 2022: Wann gibt es vorab schon richtig günstige Angebote?

Man sollte sich vom Namen der Rabattaktion nicht täuschen lassen. Die Schnäppchen warten nicht nur an einem einzelnen Freitag auf die Kunden. Wann der Black Friday beginnt und endet, ist inzwischen verwirrend.