Wird Viez teurer? Das sagen Viezproduzenten zur Apfelernte und Preise

Lieser/Sehlem/Üxheim · In der Eifel und an der Mosel stehen Obstbauern für die diesjährige Apfelernte in den Startlöchern. Doch 2024 wird für viele kein leichtes Jahr.

05.10.2024 , 12:36 Uhr

Link zur Paywall So sieht die Apfelernte 2024 für die Viezproduktion bei Sehlem aus 8 Bilder Foto: Viezwerk

Von Johanna Rath