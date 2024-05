Livestream für Grenzgänger Unser Livestream zur Grenzgänger-Rente - schauen Sie hier noch mal rein

Was in diesem Zusammenhang auf Grenzgängerinnen und Grenzgänger zukommt, was ältere Beschäftigte an der Grenze zum Renteneintritt wissen sollten und wie hoch eine Luxemburger Rente überhaupt sein kann sowie welche Rechte es im Ruhestand gibt, darüber sprechen wir am Mittwoch, 15. Mai, in unserem nächsten Livestream „Moien! – Die Grenzgänger-Sprechstunde“ mit Stephan Wonnebauer. Er ist Anwalt und Experte für deutsch-luxemburgisches Steuerrecht und beschäftigt sich intensiv mit den Unterschieden und damit, worauf Grenzgängerinnen und Grenzgänger in Sachen Steuern und Rente besonders achten müssen.