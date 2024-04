Ausstellung Die „Big Five“ der Urzeit: Sonderschau im Dinosaurierpark

Konkret geht es um Allosaurus, Torvosaurus, Wiehenvenator, Baryonyx und Neovenator. Zwei der fünf größten Raubsaurier Europas, Torvosaurus und Wiehenvenator, seien in Deutschland nachgewiesen. Zusätzlich zeigt die Ausstellung den Abguss eines der am besten erhaltenen Raubsaurier-Fossilien weltweit, gefunden in Bayern: ein fast vollständig erhaltenes Jungtier des Fleischfressers Sciurumimus.