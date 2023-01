CDU-Landespolitik : Die CDU sucht den Baldauf-Nachfolger: Entscheidung vertagt

Christian Baldauf, scheidender Vorsitzender der CDU Rheinland-Pfalz, kommt zur Klausurtagung der CDU-Fraktion im Landtag Rheinland-Pfalz. Die Abgeordneten beraten über ihre künftige Fraktionsspitze. Der bisherige Fraktionsvorsitzende Baldauf will dieses Amt Ende März niederlegen, am Vorsitz der Landespartei aber festhalten. Foto: dpa/Boris Roessler

Mainz Am Dienstag haben sich die rheinland-pfälzischen Christdemokraten zur „offenen Aussprache“ getroffen. Das Ziel: Mit dem Chaos der vergangenen Wochen aufräumen und bestenfalls einen Nachfolger für den gestürzten Christian Baldauf finden. Sechs Stunden Beratung reichten aber nicht aus für ein Ergebnis.

Sechs Stunden Stillschweigen

Wer auf Christian Baldauf folgen könnte

Wer das sein soll – darüber gehen die Meinungen in der Fraktion auseinander. Von den Baldauf-Gegnern wird wohl der 59-jährige Helmut Martin aus dem Wahlkreis Bad Kreuznach favorisiert. Ob es eine Alternative oder einen Kompromissvorschlag aus dem Baldauf-Lager geben wird, war noch unklar. Als unwahrscheinlich gilt aber die Idee, dass Baldauf eine Kehrtwende macht und von seinem Rücktritt zurücktritt – wie es die Senioren-Union kürzlich forderte. Unterstützung hatte er dafür kürzlich auch vom früheren rheinland-pfälzischen CDU-Chef und Ministerpräsidenten Bernhard Vogel erhalten, der Baldauf in der Rhein-Zeitung riet, die Vertrauensfrage zu stellen.

Fraktion im Chaos

Der noch amtierende Baldauf hatte am kurz vor Weihnachten überraschend seinen Rücktritt angekündigt. In der Pressemitteilung ließ der Pfälzer verkünden, dass es ihm wichtig gewesen sei, „die Mannschaft“ zunächst als erfahrener Oppositionsführer zu begleiten. „Inzwischen sind wir als Team zusammengewachsen“ – nun sei es an der Zeit für den Übergang in der Landtagsfraktion. Dass dieser Rückzug nicht freiwillig über die Bühne ging, wurde in den darauffolgenden Stunden und Tagen schnell klar.