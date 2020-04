Die eigene Gemeinde per App im Blick

Blick auf die Startseite der App „DorfFunk“. Foto: Thomas Frey/dpa/Symbolbild.

Mainz Der eine hat einen Ring verloren, der andere will ein altes Kinderfahrrad verkaufen oder bietet Nachbarschaftshilfe in der Corona-Zeit an. Zehntausende Rheinland-Pfälzer nutzen die App DorfFunk; vor allem in eher ländlichen Gebieten.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Kurz auf das Handy getippt und schon werden Neuigkeiten, Gesuche oder Veranstaltungen aus der eigenen Gemeinde angezeigt. Seit kurzem ist die App DorfFunk für ganz Rheinland-Pfalz freigeschaltet. Sie gilt - anders als der Name vermuten lässt - auch für Städte.

In Rheinland-Pfalz sind nach Angaben des Innenministeriums inzwischen Zehntausende Nutzer angemeldet. Vor allem in ländlichen Regionen sei die App beliebt. „Alleine in der ersten Woche wurden rund 2 400 Posts abgesetzt, die meisten im Kanal „Plausch“.“ Auch die Rubriken „Biete“ und „Suche“ seien beliebt. Nutzer können über die App beispielsweise Dinge zum Verkaufen oder Verschenken anbieten oder Suchanfragen einstellen - etwa nach Proberäumen für Musiker oder nach einem beim Spazierengehen verlorenen Ring.

Auch welchen Gemeinden die Informationen einen Nutzer erreichen, kann individuell gewählt werden. Denn neben der eigenen Heimatkommune kann eingestellt werden, aus welchem Radius im ebenfalls Beiträge angezeigt werden sollen. So könne ein Nutzer mit Mainz als Heimatstadt auch Informationen aus Nachbarorten sehen. „Nur landesweite Informationen erreichen alle Nutzer in Rheinland-Pfalz.“