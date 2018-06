später lesen Die elektronische Gerichtsakte kommt FOTO: Jan Peter FOTO: Jan Peter Teilen

Twittern

Teilen



Am Landgericht Kaiserslautern beginnt heute eine neue Ära für die rheinland-pfälzische Justiz. Für alle Zivilverfahren, die von diesem Tag an bei dem Landgericht eingehen, wird eine elektronische Akte angelegt - Akten in Papierform gehören der Vergangenheit an. dpa