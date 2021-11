Die Enkel rufen an - Gemeindeschwestern gehen hin

Mainz Mainz stellt erste Erfahrungen mit dem Landesprogramm der Gemeindeschwester plus vor. Der Begriff klinge altmodisch, komme aber sehr gut an bei den über 80-Jährigen, sagt eine Sozialplanerin.

Sechs Jahre nach dem Start der Seniorenarbeit mit Gemeindeschwestern plus hat sich dieses Programm in Rheinland-Pfalz etabliert. Die Stadt Mainz zog am Mittwoch eine erste positive Bilanz der Arbeit ihrer beiden Gemeindeschwestern. In ganz Rheinland-Pfalz kümmern sich inzwischen 42 dieser Fachkräfte um alte Menschen über 80 Jahre und unterstützen sie darin, weiter zu Hause wohnen zu können. Das Land hat die dafür bereitgestellten Mittel von 1,1 Millionen im vergangenen Jahr auf 1,6 Millionen erhöht.