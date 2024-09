Mainz „Wir sind das Land der Macher, nicht der Motzer“

Auf die rheinland-pfälzischen Kommunen will Schweitzer mit einem neuen kommunalen Förderprogramm „Regional.Zukunft.Nachhaltig“ mit einem Volumen von 200 Millionen Euro zugehen. Es richte sich an jene Städte und Gemeinden, die mit besonders herausfordernden Rahmenbedingungen umgehen müssten, so der Regierungschef. Das Programm werde rund einem Viertel der Rheinland-Pfälzer zugutekommen. Sein Angebot sei, gemeinsam im Dialog zu entscheiden, was mit dem Geld vor Ort passiere. Schweitzer sagte: „Ich kann mir vieles vorstellen, was wir am Ende unterstützen werden.“ Er versprach, dass das Programm ein „bürokratiearmes Programm in der Abwicklung“ werde. CDU-Fraktionschef Gordon Schnieder kritisierte, dass man es mit „massiven Ungleichgewichten“ im Bundesland zu tun habe.