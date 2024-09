Tiere Die ersten Zugvögel fliegen wieder in Richtung Süden

Verschoben habe sich aufgrund des Klimawandels nicht nur die Startzeit der Reise nach hinten, sondern auch das Reiseziel nach Norden. Einige Langstreckenzieher würden nicht mehr den ganzen Weg nach Afrika zurücklegen, sondern bereits in Frankreich Halt machen - manche würden gar den ganzen Winter über in Deutschland bleiben. Doch es kommen auch „Wintergäste“, wie Pasligh sie nennt, vom Norden nach Deutschland. Aus dem kalten Skandinavien ließen sich unter anderem Greifvögel wie Mäusebussarde hierzulande nieder, vor allem in Brandenburg. Sie überwintern jedoch nicht erst seit dem Klimawandel in Deutschland, sondern schon immer.