Warentester „Gilt das auch für Damenhüte?“

Mrs. Middle Majority galt in den Anfängen der US-amerikanischen Konsumforschung als Maßstab für gute Produkte. Übersetzt etwa „Die Frau aus der Mittelschicht“. Wer hier überzeugte, konnte auf Markterfolg hoffen. Aber bereits seit 1936 stand in den USA das Label „Consumer Reports“ für Aktivitäten zur Gewährleistung eines fairen und gerechten Marktgeschehens, im weiteren Sinne für Verbraucherschutz. Für die Bundesrepublik Deutschland ist das Jahr 1964 ein wichtiges Datum: die Geburt der Stiftung Warentest. Blicken wir zurück auf eine Begleiterscheinung der Wohlstandsentwicklung: Die 1950er-Jahre waren eine Zeit des Aufbruchs und des „Es gibt wieder ...“. Schon bald wurde erkannt, dass das Versprechen „Wohlstand für Alle“, 1957 von Ludwig Erhard in einem populärwissenschaftlichen Sachbuch dargelegt, Motivationen freisetzte, die nun unverhältnismäßig erschienen. Sein „Maßhalteappell“, am 21. März 1962 direkt nach der Tagesschau in seiner Rolle als Bundesminister der Wirtschaft formuliert, verwies auf ein Missverhältnis zwischen dem Verbrauch eines Volkes und den Werten, die es selbst erzeugt. Als die Werbung ihren Werkzeug- und Zauberkasten immer weiter ausdehnte, nahmen auch die Sorgen einer Fehlleitung der Kaufkraft zu.