Zeltingen-Rachtig/Ürzig Der TV hat nachgehört, warum die 175 Millionen Euro teure Hochmoselbrücke so unübersehbar uneben ist.

„Oh je, was ist das denn so wellig?“, fragt ein Volksfreund-Leser, nachdem er das Foto der 175 Millionen Euro teuren Hochmoselbrücke auf der Volksfreund-Facebookseite gesehen hat. Die Aufnahme zeigt den frischen Straßenbelag in schwindelerregenden 160 Metern Höhe über dem Moseltal. Und in der Tat: Auf dem Foto wirkt es, als werfe die Brücke große Wellen. Ein Planungsfehler? Oder bloß eine optische Täuschung? „Nicht sehr vertrauenerweckend“, findet jedenfalls eine Leserin. „Da fehlt noch das Gewicht der LKW, dann ist sie eben“, antwortet ein Dritter auf Facebook – und wie die TV-Recherche nun zeigt, liegt er damit gar nicht so verkehrt.