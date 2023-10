Landes- und Bundespolitik unter der Lupe Krawall machen oder brav sein: Die FDP und ihr Ampel-Dilemma

Seit ihrer Beteiligung an der Ampel-Koalition geht der Trend für die FDP nur in eine Richtung. Bei jeder Wahl musste die Partei Stimmenverluste hinnehmen, schaffte es viermal nicht in den Landtag und flog zweimal aus Landesregierungen. Während die SPD etwa in Niedersachsen sowie dem Saarland oder die Grünen in NRW noch einzelne Wahlerfolge feiern konnten, war die Stimmung bei den Freidemokraten an jedem Wahlabend im Keller.