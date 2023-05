Soziales Neuer Beitragsstreit bei der Pflegekammer

Maria Schmitz ist sauer. Vor kurzem flatterte der 35-Jährigen ein Schreiben ins Haus, in dem die Pflegefachkraft zur Zahlung von 220,50 Euro aufgefordert wurde. Dies sei ihr Beitrag zur Pflegekammer – rückwirkend für drei Jahre, stand laut Maria Schmitz (Name von der Redaktion geändert) in dem Bescheid. Die seit 20 Jahren in der Altenpflege arbeitende Frau war über den Inhalt des Schreibens mehr als erstaunt. „Die haben doch schon seit 2016 eine Einzugsermächtigung von mir“, sagt Schmitz im Gespräch mit unserer Redaktion. Gehört habe sie in den ganzen Jahren nie etwas von der Pflegekammer.