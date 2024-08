Weinbau Die Lese des neuen Weißweins beginnt

Die ersten Trauben für den neuen Weißwein werden am kommenden Montag (19. August) in Neustadt an der Weinstraße im Anbaugebiet Pfalz gelesen. Der Termin für den Start der Lese des Federweißen ist 2024 im Vergleich zu den Vorjahren ein paar Tage später, wie Ernst Büscher vom Deutschen Weininstitut (DWI) in Bodenheim mitteilte.