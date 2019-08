Trier Der Trierer Wohnungsmarkt gilt offiziell als angespannt. Wer einen neuen Mietvertrag unterschreibt, muss fast neun Euro pro Quadratmeter zahlen. Aber auch in den Kreisen der Region legen die Mietpreise ordentlich zu.

Nicht nur die Boden- und Immobilienpreise – auch die Mieten in der Region steigen stark. Und zwar erstaunlicherweise nicht nur in der Nähe zu Luxemburg oder in der Moselmetropole, sondern auch in allen vier Landkreisen. Daten aus der Wohnungsmarktbeobachtung der Investitions- und Strukturbank (ISB) Rheinland-Pfalz zeigen: Im Kreis Bernkastel-Wittlich haben die „Neuvertragsmieten“ seit 2012 um satte 20 Prozent zugelegt, im Kreis Trier-Saarburg um 18 Prozent, in der Vulkaneifel um 16,5 Prozent, im Eifelkreis Bitburg-Prüm um 5,4 Prozent und in Trier um 12,2 Prozent.