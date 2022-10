Nachrichtenüberblick : So war der Donnerstag in der Region Trier: Das ist passiert - das müssen Sie wissen

Zu alt für einen Hund? Einem 72-jährigem Eifeler wird die Adoption eines Schäferhunds verweigert. Foto: dpa/Patrick Pleul

Kosten fressen Rücklagen auf – Trierer Tierheim vor dem Aus

Die finanzielle Situation des Trierer Tierheims wird immer schlimmer. Vorsitzender Ulrich Antz richtet daher an die Stadt und die umliegenden Verbandsgemeinden einen dringenden Appell: Nur ein Euro pro Einwohner und Jahr würde das Heim nicht nur retten, sondern fit für die Zukunft machen.

Streit um Nahverkehr: Neues Ticket und weniger Züge in der Region?

Falls der Bund den Ländern nicht mehr Geld zusichert, droht eine deutliche Kürzung des ÖPNV-Angebots. Das 49-Euro-Ticket soll im kommenden Jahr starten. Kunden in der Region profitieren deutlich. Mehr Infos dazu.

Chris de Burgh: Der erste Headliner in der Geschichte von Rock am Ring

Chris de Burgh ist ein Weltstar. Bis heute verkaufte er über 45 Millionen Tonträger. Vor dem Solo-Konzert in Trier spricht er mit unserem Redakteur Andreas Feichtner über seinen Headliner-Auftritt bei Rock am Ring, seine wichtigsten Songs und den schlimmsten Fehler der Briten seit Jahrhunderten.

Mainzer Oberbürgermeister ist neuer Innenminister

Einen Tag nach dem Rücktritt von Roger Lewentz steht bereits sein Nachfolger fest. Der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) ist neuer Innenminister von Rheinland-Pfalz. Malu Dreyer überrascht mit dem neuen Amtsinhaber.

Zahl der Flüchtlinge in der Region steigt an – aber nicht nur wegen des Ukraine-Kriegs

Viele Aufnahmeeinrichtungen für Asylbegehrende im Land haben fast keinen Platz mehr, so auch die in Trier. Grund ist aber nicht der russische Angriffskrieg – nur ein geringer Teil der Bewohner sind Ukrainer. Mehr dazu.

Falsche Dachdecker schlagen erneut in der Eifel zu – Fünfstelliger Schaden

Betrüger haben einen 54-Jährigen in Mürlenbach um einen fünfstelligen Betrag gebracht. Drei angebliche Dachdecker sollten ein Dach sanieren und machten sich nach anfänglichen Arbeiten aus dem Staub. Es ist nicht der erste Fall dieser Art in der Vulkaneifel.

Auto rollt die Straße hinab - mit acht Monate altem Mädchen im Kindersitz

Ein Auto ist führerlos in Bewegung geraten. Bergab. Und mit einem Baby drinnen. Kollegin Anja Theis fasst zusammen, was in Waldrach passiert ist.

Wie sich die Energieknappheit auf die Eifeler Krankenhäuser auswirkt

Die Energiekrise und die Inflation setzen Krankenhäuser unter Druck. Müssen Patienten im Winter frieren? Wie die Kliniken in Prüm, Bitburg, Daun und Gerolstein damit umgehen.

Warum indonesische Azubis in Hotels an der Mosel lernen

Azubis im Gastgewerbe sind vielerorts Mangelware. In einer bundesweit einzigartigen Bildungspartnerschaft geht die Trierer Industrie- und Handelskammer mit einigen Top-Hotels der Branche neue Wege – und findet das begehrte Personal in Indonesien.

Zu alt für einen Hund?

Der Hund sei zu jung, er selbst zu alt: So beschreibt ein Mann aus Betteldorf die Absage, die er von der Vorsitzenden eines Tierschutzvereins erhalten hat. Auf Nachfrage erklärt die ihre Entscheidung. Doch ist das rechtlich gesehen Altersdiskriminierung?