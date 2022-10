Nachrichtenüberblick : So ist der Freitag in der Region Trier: Das ist passiert - das müssen Sie wissen

Symbolbild Foto: dpa/Robert Michael

Update Trier Was ist los in und um Trier, in der Eifel und an der Mosel? Hier erfahren Sie alles Wissenswerte aus der Region und erhalten einen schnellen Überblick.

Welche Themen bestimmen die Schlagzeilen in unserer Region? Stehen wichtige politische Entscheidungen an? Gibt es Neuigkeiten zur Energiekrise? Der Digital-Desk des Trierischen Volksfreunds informiert Sie über die wichtigsten Themen in der Eifel, an der Mosel, im Hunsrück und Hochwald und in und um Trier.

Viele Haushalte in der VG Schweich von Stromausfall betroffen

Wenn die Steckdose nichts mehr von sich gibt: In Schweich und in weiteren Orten der Verbandsgemeinde ist am Freitagvormittag der Strom ausgefallen. Unser Kollege Joachim Engbrocks hat mit dem Stromanbieter und der Feuerwehr gesprochen und fasst zusammen, was bisher bekannt ist.

Wegen angespannter Corona-Lage: Besuchsverbot im Brüderkrankenhaus in Trier

Gefühlt kennt jeder einen oder eine, die derzeit an Corona erkrankt ist - und die Zahlen spiegeln wider, dass es eine Zunahme an Erkrankungen gibt. Das hat Folgen: Nach dem Verbundkrankenhaus Bernkastel/Wittlich hat nun auch das Brüderkrankenhaus in Trier ein Besuchsverbot ausgesprochen, teilt uns unser Chefreporter Bernd Wientjes mit. Die Klinik begründet den Schritt mit der allgemeinen Infektionslage. Die Zahl der Patienten, die positiv auf Corona getestet wurden, nimmt in den Krankenhäusern zu - auch auf den Intensivstationen.

Sparkassenbesuch in Trier – So sieht die neue Kundenzentrale an der Theodor-Heuss-Allee aus

Das Gerüst am Sparkassengebäude am Trierer Alleenring wird noch eine Zeit lang stehen - aber unser Reporter Rainer Neubert konnte nun einen Blick ins Innere des Komplexes werfen, der derzeit saniert wird. Warum sich der Besuch auch nur zum Schauen lohnt.

Was aus der alten Realschule plus in Bernkastel-Kues werden soll

Und eine weitere Baustelle konnten unsere Reporter aufsuchen - diesmal an der Mosel: Dort entsteht in einer ehemaligen Realschule von Bernkastel-Kues das Familienhotel der österreichischen Jufa-Gruppe. Es muss noch einiges getan werden, hat Hans-Peter Linz vor Ort erfahren. Nach der Entkernung wird der Bau komplett umgebaut.

Eine Pilotin der Airbase Spangdahlem im Interview

„Sobald ich meinen Helm anhabe, sieht der Pilot neben mir sowieso nicht, dass ich eine Frau bin.“: Maggie Niklas ist auf der Airbase Spangdahlem in der Eifel als Kampfpilotin stationiert. Unsere Kollegin Anna Hartnack hat sich mit der 28-jährigen US-Amerikanerin über ihren Militärjob unterhalten - und das sie eine von zwei Frauen unter lauter Männern ist.

Wittlicher Firma Arend hat Insolvenzantrag gestellt

Wegbrechende Aufträge infolge des Ukraine-Kriegs und rapide steigende Energiepreise haben ein weiteres regionales Unternehmen in finanzielle Schieflage gebracht, teilt unser Redakteur Rolf Seydewitz mit. Es handelt sich um einen Spezialisten für Schalt- und Steuerungstechnik, die Firma Arend Prozessautomation. Kann die insolvente Wittlicher Firma gerettet werden?

Trierer Tierheim vor dem Aus

Die finanzielle Situation des Trierer Tierheims wird immer schlimmer. Vorsitzender Ulrich Antz richtet daher an die Stadt und die umliegenden Verbandsgemeinden einen dringenden Appell: Nur ein Euro pro Einwohner und Jahr würde das Heim nicht nur retten, sondern fit für die Zukunft machen.

Streit um Nahverkehr: Neues Ticket und weniger Züge in der Region?

Falls der Bund den Ländern nicht mehr Geld zusichert, droht eine deutliche Kürzung des ÖPNV-Angebots. Das 49-Euro-Ticket soll im kommenden Jahr starten. Kunden in der Region profitieren deutlich. Mehr Infos dazu.