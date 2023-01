Nachrichten im Überblick : Das ist der Donnerstag in der Region Trier: Das ist passiert – das müssen Sie wissen

Was es mit dem Tannenbaum auf sich hat? Das lesen Sie in unserem Tagesrückblick. Symbolbild: dpa Foto: TV/Hans Krämer

Update Trier Was ist los in und um Trier, in der Eifel und an der Mosel? Hier erfahren Sie alles Wissenswerte aus der Region und erhalten den schnellen Überblick.

Welche Themen bestimmen die Schlagzeilen in unserer Region? Gibt es Neuigkeiten zur Energiekrise? Was meldet die Polizei? Welche Schicksale bewegen die Menschen? Der Digital-Desk des Trierischen Volksfreunds informiert Sie über die wichtigsten Themen in der Eifel, an der Mosel, im Hunsrück und Hochwald und in und um Trier.

Karneval in Trier – Das ist los an Weiberdonnerstag und Rosenmontag

Wo gehen die dicksten Partys, wann starten die Umzüge und wie komme ich am besten von A nach B. Die wichtigsten Infos rund um den Trierer Karneval.

Volksbanken Trier und Eifel fusionieren

Eine große Mega-Bankenhochzeit in der Region Trier steht an: Die Volksbanken Trier und Eifel wollen fusionieren - was jetzt schon bekannt ist, erklärt Redakteurin Sabine Schwadorf.

Designpreis: Trierer Studierende ausgezeichnet

Das Wirtschaftsministerium Rheinland-Pfalz vergibt regelmäßig den Designpreis für „Kommunikationsdesign“ an professionelle Agenturen oder Designer. Berücksichtigt wird auch der Nachwuchs, um ihm idealerweise als Sprungbrett in den Beruf behilflich zu sein. Wir zeigen die vier 2022 ausgezeichneten Arbeiten Trierer Studierender und ihre anspruchsvollen Themen.

Parkchaos am Mutterhaus in Trier – So sollen Patienten und Besucher entlastet werden

Ein neues Parkhaus auf dem Mutterhaus-Klinikgelände an der Feldstraße soll die angespannte Parksituation dort entschärfen. Gegen das Projekt hat eine Anliegerin geklagt – das Verwaltungsgericht Trier hat nun in der Sache entschieden.

Viele Mieter wollen Gerolsteiner Siedlung verlassen, einige unbedingt bleiben

Vorerst ist die Gasversorgung in zwei Gerolsteiner Siedlungen gesichert. Doch einige Mieter haben sich inzwischen auch nach anderen Wohnungen umgesehen. Andere dagegen wollen bleiben.

Machtwechsel bei den Grünen im Land

An den Spitzen der Fraktion im rheinland-pfälzischen Parlament tut sich dieser Tage was: Am Mittwoch haben die Grünen Pia Schellhammer (37) zur Nachfolgerin von Bernhard Braun gewählt. Auch die aus der Region stammende Jutta Blatzheim-Roegler scheidet aus dem Fraktionsvorstand aus.

Heizungen in Gerolsteiner Wohnsiedlungen bleiben an

Die Gasversorgung in den Gerolsteiner Wohnsiedlungen „Am Rasbach“ und „Vor der Hardt“ ist vorerst gesichert: Die Eigentümergesellschaft Immo-Saad hat trotz weiterhin offener Rechnungen bei den bisherigen Lieferanten einen Vertrag mit einem neuen Gasversorger abgeschlossen – dank Unterstützung der VG und des Ersatzversorgers.

Luxemburg: Torkelnder Mann schlägt mit Tannenbaum um sich

Die Luxemburger Polizei stellte am Dienstag zwei Männer, die andere gefährdeten: Ein Mann bedrohte Passanten im Zentrum mit einem spitzen Gegenstand, ein anderer schlug mit einem Tannenbaum um sich.

Darts-Gala am Nürburgring - mit Clemens und van Gerwen

Gabriel Clemens ist dabei. Und Dreifach-Weltmeister Michael van Gerwen auch: Dart-Fans können sich auf ein hochkarätig besetztes Turnier am Nürburgring freuen. Die Infos.