Nachrichten im Überblick : Das ist der Mittwoch in der Region Trier: Das ist passiert – das müssen Sie wissen

Was es mit dem Tannenbaum auf sich hat? Das lesen Sie in unserem Tagesrückblick. Symbolbild: dpa Foto: dpa/Christian Charisius

Update Trier Was ist los in und um Trier, in der Eifel und an der Mosel? Hier erfahren Sie alles Wissenswerte aus der Region und erhalten den schnellen Überblick.

Welche Themen bestimmen die Schlagzeilen in unserer Region? Gibt es Neuigkeiten zur Energiekrise? Was meldet die Polizei? Welche Schicksale bewegen die Menschen? Der Digital-Desk des Trierischen Volksfreunds informiert Sie über die wichtigsten Themen in der Eifel, an der Mosel, im Hunsrück und Hochwald und in und um Trier.

Volksbanken Trier und Eifel fusionieren

Eine große Mega-Bankenhochzeit in der Region Trier steht an: Die Volksbanken Trier und Eifel wollen fusionieren - was jetzt schon bekannt ist, erklärt Redakteurin Sabine Schwadorf.

Parkchaos am Mutterhaus in Trier – So sollen Patienten und Besucher entlastet werden

Ein neues Parkhaus auf dem Mutterhaus-Klinikgelände an der Feldstraße soll die angespannte Parksituation dort entschärfen. Gegen das Projekt hat eine Anliegerin geklagt – das Verwaltungsgericht Trier hat nun in der Sache entschieden.

Machtwechsel bei den Grünen im Land

An den Spitzen der Fraktion im rheinland-pfälzischen Parlament tut sich dieser Tage was: Am Mittwoch haben die Grünen Pia Schellhammer (37) zur Nachfolgerin von Bernhard Braun gewählt. Auch die aus der Region stammende Jutta Blatzheim-Roegler scheidet aus dem Fraktionsvorstand aus.

Heizungen in Gerolsteiner Wohnsiedlungen bleiben an

Die Gasversorgung in den Gerolsteiner Wohnsiedlungen „Am Rasbach“ und „Vor der Hardt“ ist vorerst gesichert: Die Eigentümergesellschaft Immo-Saad hat trotz weiterhin offener Rechnungen bei den bisherigen Lieferanten einen Vertrag mit einem neuen Gasversorger abgeschlossen – dank Unterstützung der VG und des Ersatzversorgers.

Luxemburg: Torkelnder Mann schlägt mit Tannenbaum um sich

Die Luxemburger Polizei stellte am Dienstag zwei Männer, die andere gefährdeten: Ein Mann bedrohte Passanten im Zentrum mit einem spitzen Gegenstand, ein anderer schlug mit einem Tannenbaum um sich.

Darts-Gala am Nürburgring - mit Clemens und van Gerwen

Gabriel Clemens ist dabei. Und Dreifach-Weltmeister Michael van Gerwen auch: Dart-Fans können sich auf ein hochkarätig besetztes Turnier am Nürburgring freuen. Die Infos.

Hängepartie Flughafen Hahn: Der Käufer überweist das Geld nicht

Der Flughafen Hahn scheint sich zum Ladenhüter zu entwickeln. Nachdem der Verkauf an das eigens gegründete Unternehmen Swift Conjoy offenkundig gescheitert ist, gibt es noch immer keinen neuen Käufer, hat Volksfreund-Chefreporter Bernd Wientjes erfahren. Interessiert ist nun wohl auch ein russischer Pharma-Unternehmer.

Medizinische Versorgung in der Eifel: Zukunft der Arztpraxen in Bitburg und Binsfeld muss gesichert werden

Die Eifeler Ärztegenossenschaft Medicus eG mit ihren beiden Praxen für Allgemeinmedizin kämpft weiter ums Überleben. Sie streitet mit der Kassenärztlichen Vereinigung (KV). Die will Informationen haben, die rechtlich gar nicht übermittelt werden müssen. Wie es für die Praxen und Patienten weiter geht, erzählt uns unsere Kollegin Dagmar Dettmer.

Großprojekt Jägerkaserne Trier-West – Abriss und Auftakt für ein neues Wohnquartier

Baustellen gehören in Trier-West zum Alltag. Unser Redakteur Rainer Neubert gibt nun Infos zu einem weiteren Großprojekt, welches nun startet. Was demnächst auf dem Gelände der ehemaligen Jägerkaserne passiert.

Alles auf Platt: Neue Lieder von Theo Nieder

Reporter Christian Thome stellt ein Hochsprung-Ass und zugleich Platt-Musiker vor: Hans-Theo Nieder aus Herforst hat seine neue CD veröffentlicht.

Gerolsteiner Raubprozess: Trio fesselte und schlug Versicherungsberater

Es sollte ein Beratungsgespräch werden, doch es endete in Gewalt und Erpressung: Drei junge Männer haben einen Versicherungsberater in einer Shishabar gefesselt und gewalttätig nach Geld verlangt. Vor dem Trierer Landgericht wurden die drei am zweiten Verhandlungstag ganz kleinlaut. Mehr dazu.

Mit dem eigenen Konterfei ins Wimmelbuch von Bernkastel-Kues? – Stadt beauftragt Illustrator

In diesen Tagen beginnen die Arbeiten für das Wimmelbuch von Bernkastel-Kues. Illustrator Josef Hammen wird die touristischen Sehenswürdigkeiten so darstellen, dass sich nicht nur Kinder freuen.

So sollen die Wälder in der Region besser mit dem Klimawandel zurechtkommen

Eine neue Förderung des Bundes soll Waldbesitzer dabei unterstützen, den Forst besser an die Herausforderungen des Klimawandels anzupassen. In der Eifel und an der Mosel sind viele Kommunen mit dabei. Dafür gilt es aber auch, wie unsere Kollegin Veronika Königer berichtet, einige Kriterien zu erfüllen – was mitunter weniger Brennholz bedeuten kann.

Was noch passiert ist: Nachrichten vom Dienstag

In der Trierer Innenstadt gibt es demnächst etwas Neues: „Papa Lu“ zieht in die Räume der ehemaligen „Törtchenmanufaktur“. Alle Infos.

Als Konsequenz aus der Flutkatastrophe im Jahr 2021 wird es künftig ein rund um die Uhr besetztes Lagezentrum für Bevölkerungsschutz in Koblenz geben. Zudem soll ein Landesamt für Bevölkerungsschutz gegründet werden. Landesinnenminister Michael Ebling (SPD) stellte entsprechende Planungen am Dienstag vor.

Der einzige Bordellbetreiber in Bernkastel-Wittlich klagt über schlechte Geschäfte und überlegt, sein Blockhaus anderweitig zu nutzen, schreibt unser Kollege Christian Moeris. Wie es aktuell für die Branche im Kreis aussieht.