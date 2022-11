Nachrichtenüberblick : So ist der Montag in der Region Trier: Das ist passiert – das müssen Sie wissen

Gastronomen in der Region würden gerne Weihnachtsfeiern anbieten, aber ihnen fehlen oft die Möglichkeiten dafür. Foto: dpa/Jens Büttner

„Weihnachtsfeier? Nein danke!“: Mit diesen Problemen kämpft die Trierer Gastronomie

Die Gastronomie leidet unter großen Problemen. Besonders eines macht Weihnachtsfeiern oder Familienfeste in Kneipen und Restaurants unmöglich. Gastronomen haben uns erklärt, was los ist.

Warum Brennholz aus dem Schweicher Gemeindewald teurer wird

Der Stadtrat hat für 2022/2023 Regeln für die Abgabe von Brennholz festgelegt. Fakt ist, es wird teurer. Doch das ist noch nicht alles.

Schlägerei bei Prinzenproklamation in Sellerich – Polizei setzt Pfefferspray ein

Am Ende blieb es nicht beim friedlichen Feiern. Die Polizei spricht von mindestens sieben Beteiligten, aggressivem Verhalten und von Verletzten durch Schläge und Tritte. Was in Sellerich passiert ist.

Chef von 44 Feuerwehren: Der neue Wehrleiter für Wittlich-Land

David Backendorf ist neuer Wehrleiter der Verbandsgemeinde Wittlich-Land. Er übernimmt ab 11. November. Der 35-Jährige arbeitet beim Malteser Hilfsdienst und ist seit 23 Jahren bei der Feuerwehr.

Neubaugebiet in Binsfeld: Grundstücke unter der Hand vergeben?

Die Gemeinde Binsfeld erschließt mit dem Neubaugebiet „Untere Wiese“ derzeit 22 Baugrundstücke. Bürger vermuten, dass es bei der Vormerkung von Interessenten Mauscheleien gibt. Unser Reporter ist den Vorwürfen nachgegangen.