Nachrichtenüberblick : So ist der Samstag in der Region Trier: Das ist passiert - das müssen Sie wissen

Entlastung für Gaskunden – und was ist mit Besitzern von Öl- oder Pelletheizungen?

Wer eine Gasheizung hat, wird mit der geplanten Preisbremse deutlich entlastet. Doch in der Region heizen die meisten mit Öl. Die Forderung: Nicht nur Besitzer von Gasheizungen sollen staatliche Unterstützung erhalten. Chefreporter Bernd Wientjes hat alles Wichtige zusammengefasst.

Nach Pipeline-Unglück in Echternacherbrück: Was wurde kontaminiert – und womit?

Vor zwei Wochen sind bei Wartungsarbeiten 30.000 Liter Kerosin aus einer NATO-Pipeline in der Eifel ausgetreten. Jetzt gibt es neue Erkenntnisse darüber, wie stark das Gebiet verunreinigt wurde. Alle Infos von Reporter Christian Thome.

Zwischen Trier-Ehrang und Schweich: Streifenwagen prallt bei Einsatzfahrt gegen Fahrzeug

Ein Streifenwagen der Polizeiinpektion Schweich ist am Freitagabend während einer Einsatzfahrt auf der B 53 zwischen Trier-Ehrang und Schweich gegen einen PKW geprallt. Alle Infos.

Zu Besuch bei einer der renommiertesten Edelsteinschleifer-Familie aus dem Hunsrück

Wir folgen keinen Trends, wir setzen sie, sagt Tom Munsteiner aus der bekannten Stipshausener Edelsteinschleifer-Familie. Er hat es in diesem Jahr sogar ins Guinessbuch der Rekorde geschafft hat. Unser Kollege Christoph Strouvelle hat die Familie in ihrem Atelier besucht.