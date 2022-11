Nachrichtenüberblick : So ist der Samstag in der Region Trier: Das ist passiert – das müssen Sie wissen

Beim Pressegespräch stellte Künstler Clas Steinmann die Entwürfe für die Gedenkstätten und den Standort vor. Foto: Christiane Wolff

Müllabfuhr wird teurer: Gebühren steigen um bis zu 24 Prozent

So gut wie alles wird teurer – selbst der Müll. Die Abfallgebühren in der Region sollen teils deutlich erhöht werden. Wir sagen, was die Verbraucher künftig für die Entsorgung von Restabfall, Papier, Sperr- und Biomüll zahlen müssen.

Autofahrer flüchtet vor Polizei und kollidiert mit Steinblock

Weil er offenbar nicht von der Polizei kontrolliert werden wollte, gab ein 48-Jähriger am frühen Samstagmorgen Gas. Doch das brachte ihn nicht weit: Der Autofahrer kollidierte nach einer Verfolgungsjagd mit einem Steinblock.

Wein, Möbel, Sammler-Sneaker: Das ist neu in der Trier-Galerie

Vom Nobel-Turnschuh über Wein und Möbel bis zum Haselnuss-Likör: Im Shopping-Center in der Fleischstraße haben gleich mehrere neue Läden eröffnet. Hinter den neuen Shops stehen teilweise bekannte Trierer Familiennamen.

Dorint-Schließung in der Eifel: Jetzt erklärt der Eigentümer, was er mit der Immobilie vorhat

Er ist Chef von Dorint und Eigentümer der Immobilie am Stausee in Biersdorf: Jetzt spricht Dirk Iserlohe darüber, wieso er sich aus der Eifel zurückzieht – und was an den Gerüchten dran ist, aus dem Hotel könnte ein Seniorenzentrum werden.

Wohngeld: Monatelange Verzögerungen erwartet

Dass die Politik handelt, freut die Bürger. Doch Beschlüsse müssen von den Verwaltungen auch umgesetzt werden können. Bei der Wohngeld-Reform rechnen die Kommunen mangels Mitarbeitern mit extremen Verzögerungen der Auszahlungen.

Spritpreise in Luxemburg: Diesel ab heute wieder günstiger

Im Großherzogtum werden die staatlich festgelegten Spritpreise erneut angepasst. Wie viel kostet das Tanken in Luxemburg nach der aktuellen Änderung? Hier finden Sie die Preise.

Kein Schutz für Frauen nach Fehlgeburt - Krankenkasse will das ändern

Frauen, die eine Fehlgeburt erlitten haben, müssen eigentlich direkt nach dem traumatischen Erlebnis wieder arbeiten gehen. Für sie gilt kein Mutterschutz. Das will die Krankenkasse IKK Südwest ändern. Sie will, dass die betroffenen Frauen mehr Rechte haben und mehr Schutz bekommen.