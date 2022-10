Nachrichtenüberblick am Mittag : So ist der Sonntag in der Region Trier: Das ist passiert - das müssen Sie wissen

In der Nato-Pipeline bei Echternacherbrück sind vor zwei Wochen 30.000 Liter Kerosin ausgelaufen. Foto: TV/Anna Hartnack

Update Trier Was ist los in und um Trier, in der Eifel und an der Mosel? Hier erfahren Sie alles Wissenswerte aus der Region und erhalten einen schnellen Überblick.

Welche Themen bestimmen die Schlagzeilen in unserer Region? Stehen wichtige politische Entscheidungen an? Gibt es Neuigkeiten zur Energiekrise? Der Digital-Desk des Trierischen Volksfreunds informiert Sie über die wichtigsten Themen in der Eifel, an der Mosel, im Hunsrück und Hochwald und in und um Trier.

Nach Unfallflucht: Mann am Trierer Pferdemarkt festgenommen

Ein Mann wurde am Samstag am Pferdemarkt festgenommen. Er hatte mit einem gestohlenen Auto einen Unfall gebaut und war anschließend geflüchtet. Alle Infos.

„Eine Trennung muss man sich leisten können“: Wie die Caritas Westeifel Opfern sexualisierter Gewalt hilft

Vor allem Frauen werden in der Eifel immer wieder Opfer sexueller Gewalt. Passiert das, hilft die Interventionsstelle der Caritas Westeifel. Im Interview spricht Eifel-Reporter Christian Thome mit Dienstellenleiter Dr. Alexander Knauf – zum Beispiel darüber, wie und warum Stalker es auf dem Land schwerer haben.

Morbacher Feuerwehr hofft auf mehrere neue Fahrzeuge – Wo die Gemeinde sonst noch aufrüsten will

Die Morbacher Feuerwehr hatte dieses Jahr viel zu tun, zum Beispiel beim großen Brand der Schreinerei am 7. Oktober. Für ihre Aufgaben sollen die Wehrleute im nächsten Jahr besser ausgestattet werden. In was die Gemeinde sonst noch investieren will, hat Christoph Strouvelle zusammengefasst.

Defekte Maschine bremst Arbeiten an der B51 zwischen Konz und Trier

Die Zufahrt von der Kreisstraße 134 in Konz zur B 51 bleibt länger gesperrt als vorgesehen. Der Landesbetrieb Mobilität hat unserem Reporter Christian Kremer erklärt, woran das liegt und warum das für das Gesamtprojekt auf der Bundesstraße zwischen Konz und Trier nicht schlimm ist.

Ende einer Odyssee: Neues Wohnhaus für Menschen mit Behinderung öffnet in Trier-Süd

Nach Brandschutzmängeln und Hochwasser in den alten Unterkünften steht in der Töpferstraße in Trier-Süd nun ein neues Wohnhaus für Menschen mit geistiger Behinderung. Warum diese sich jetzt schon heimisch fühlen, weiß Amadeus Wolf.