Nachrichtenüberblick : So war der Sonntag in der Region Trier: Das ist passiert - das müssen Sie wissen

Das Bierfestival lockte zahlreiche Besucher nach Olewig. Foto: Andreas Sommer

Update Trier

Welche Themen bestimmen die Schlagzeilen in unserer Region?

Pizza-Bier und andere Exoten überzeugen beim Trierer Bierfestival (Fotos)

Rund 2000 Besucher zog es verteilt über zwei Tage zum achten Bierfestival in den Olewiger Belsius Garten. Welche Spezialitäten es zu entdecken gab und warum nicht alle Kreationen gut bei den Biertrinkern angekommen sind, weiß Andreas Sommer.

Starkes Comeback nicht belohnt

Schade: Basketball-Zweitligist Gladiators Trier hat auch das dritte Saisonspiel verloren. Beim 101:107 in Karlsruhe am Sonntagabend macht zumindest die zweite Halbzeit Mut.

Letzte Lese für den Bremer Ratskellermeister Karl-Josef Krötz – Wie der Weinbau den hohen Norden mit der Mosel verbindet

Seit zehn Jahren kommt der Bremer Senatswein aus Erden. Nun geht Karl-Josef Krötz, der wie kaum ein anderer den Moselwein gefördert hat, in den Ruhestand. Bei seinem Abschied würdigten ihn unter anderem Ministerpräsidentin Malu Dreyer und der Bremer Bürgermeister – das Ende dieser Zusammenarbeit bedeutet das aber lange nicht. Winfried Simon war bei der Lese dabei.

„Derzeit unbewohnt“: Woran die Renovierung des „Schmitzen-Haus“ in Leudersdorf (noch) scheitert

In Leudersdorf in der Vulkaneifel möchte ein Interessent ein leer stehendes, heruntergekommenes Haus kaufen, um einen Dorfladen zu gründen und Mietwohnungen zu schaffen. Zudem wäre die Gemeinde ihren Schandfleck los. Alle sind begeistert - doch einer Behörde sind die Hände gebunden. Unsere Kollegin Brigitte Bettscheider weiß mehr.

Vom Weltstar zum Weltverbesserer: Der außergewöhnliche Weg des Neven Subotic

Neven Subotic war einer der besten Abwehrspieler Europas, feierte Erfolge in Serie mit Borussia Dortmund. Mit 33 Jahren hat er nun genug vom Fußball-Business und seine wahre Berufung gefunden. Mit unserem Kollegen Marek Fritzen sprach er über Trainingseinheiten unter Alkoholeinfluss, Erinnerungen an Trier und seinen neue Aufgabe.

Nach Unfallflucht: Mann am Trierer Pferdemarkt festgenommen

Ein Mann wurde am Samstag am Pferdemarkt festgenommen. Er hatte mit einem gestohlenen Auto einen Unfall gebaut und war anschließend geflüchtet. Alle Infos.

„Eine Trennung muss man sich leisten können“: Wie die Caritas Westeifel Opfern sexualisierter Gewalt hilft

Vor allem Frauen werden in der Eifel immer wieder Opfer sexueller Gewalt. Passiert das, hilft die Interventionsstelle der Caritas Westeifel. Im Interview spricht Eifel-Reporter Christian Thome mit Dienstellenleiter Dr. Alexander Knauf – zum Beispiel darüber, wie und warum Stalker es auf dem Land schwerer haben.

Morbacher Feuerwehr hofft auf mehrere neue Fahrzeuge – Wo die Gemeinde sonst noch aufrüsten will

Die Morbacher Feuerwehr hatte dieses Jahr viel zu tun, zum Beispiel beim großen Brand der Schreinerei am 7. Oktober. Für ihre Aufgaben sollen die Wehrleute im nächsten Jahr besser ausgestattet werden. In was die Gemeinde sonst noch investieren will, hat Christoph Strouvelle zusammengefasst.

Defekte Maschine bremst Arbeiten an der B51 zwischen Konz und Trier

Die Zufahrt von der Kreisstraße 134 in Konz zur B 51 bleibt länger gesperrt als vorgesehen. Der Landesbetrieb Mobilität hat unserem Reporter Christian Kremer erklärt, woran das liegt und warum das für das Gesamtprojekt auf der Bundesstraße zwischen Konz und Trier nicht schlimm ist.

Ende einer Odyssee: Neues Wohnhaus für Menschen mit Behinderung öffnet in Trier-Süd

Nach Brandschutzmängeln und Hochwasser in den alten Unterkünften steht in der Töpferstraße in Trier-Süd nun ein neues Wohnhaus für Menschen mit geistiger Behinderung. Warum diese sich jetzt schon heimisch fühlen, weiß Amadeus Wolff.