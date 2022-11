Nachrichtenüberblick : So ist der Sonntag in der Region Trier: Das ist passiert – das müssen Sie wissen

Ellen Eberhard (29) hat sich bewusst fürs Dorf entschieden: Seit Sommer 2021 betreibt sie in Heidenburg im Hunsrück ihre Geschäft "Blütendichterin" für Blumendekorationen. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber

Update Trier Was ist los in und um Trier, in der Eifel und an der Mosel? Hier erfahren Sie alles Wissenswerte aus der Region und erhalten den schnellen Überblick.

Welche Themen bestimmen die Schlagzeilen in unserer Region? Stehen wichtige politische Entscheidungen an? Gibt es Neuigkeiten zur Energiekrise? Der Digital-Desk des Trierischen Volksfreunds informiert Sie über die wichtigsten Themen in der Eifel, an der Mosel, im Hunsrück und Hochwald und in und um Trier.

Gesundheitsamt Trier untersucht wieder Vorschulkinder – immer mehr davon mit Förderbedarf

Alle Kinder, die 2023 eingeschult werden, sollen vor dem Schuleintritt im Gesundheitsamt Trier untersucht werden. Zuletzt war die Untersuchung wegen coronabedingter Überlastung ausgefallen. Warum der Bedarf größer als jemals zuvor sein soll und wie die Anmeldung abläuft.

Gründerin auf dem Land: Wie Ellen Eberhard mit ihrer „Blütendichterei“ in Heidenburg erfolgreich ist

Ganz bewusst hat sich Ellen Eberhard bei der Gründung ihres Geschäfts „Blütendichterin“ fürs Dorf entschieden. Denn die 29-Jährige bietet in Heidenburg im Hunsrück nicht bloß Blumenkreationen an. Was noch zu ihrem Konzept gehört und wie sie damit die Gemeinschaft im Ort und andere lokale Betriebe unterstützen will.

Was passiert auf dem Gelände des ehemaligen Hotels Alt Conz?

Ein Architekt hat vor zwei Jahren das Hotel Alt Conz gekauft. Jetzt überlegt er, wie er das große Grundstück nutzen will. Was geplant ist, hat er dem TV vor Ort geschildert.

Warum gibt’s eigentlich im Eifelkreis so viele große Mülltonnen?

Bei der regionalen Müllabfuhr wird sich bis zur völligen Harmonisierung in ein paar Jahren noch einiges ändern: mancherorts sind es nur die Gebühren, anderswo auch die Größe der Tonnen.

40-Jähriger greift während der Fahrt nach Wasserflasche und kommt von der Fahrbahn ab – zwei Personen verletzt

Weil ein Autofahrer in der Vulkaneifel nach einer Getränkeflasche auf dem Rücksitz griff, verlor er die Kontrolle über seinen Pkw. Das Fahrzeug: Totalschaden. Alle Infos.